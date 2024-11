Sale ancora il numero delle persone positive al Covid-19 a Taurianova, fino a raggiungere quota 92.

«I dati ufficiali forniti oggi dal Nucleo di Monitoraggio Covid della Prefettura di Reggio Calabria, che opera in coordinamento con il Dipartimento di prevenzione dell'ASP 5, riportano un numero di 13 nuovi casi positivi. Pertanto le persone attualmente positive al Covid-19, residenti a Taurianova, sono in totale 92 al netto dei guariti in fase di accertamento». Lo fa sapere l'amministrazione comunale tramite un post sulla sua pagina Facebook.