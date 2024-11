C'è un caso positivo al coronavirus si registra a Pentone. A darne notizia è stato il sindaco del comune della Presila Catanzarese, Vincenzo Marino con una diretta Facebook. Marino ha precisato di avere avuto comunicazione della positività del proprio concittadino dall'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

«Il soggetto interessato - ha detto - è asintomatico ed è già in isolamento con la propria famiglia. Sta abbastanza bene. Nelle prossime ore - ha aggiunto - saranno tracciati i contatti diretti suoi e dei suoi familiari. A tutti loro va il nostro in bocca al lupo e l'augurio di una pronta guarigione. Per la nostra comunità è un momento importante. Dobbiamo dimostrare di essere uniti e non guardare con sospetto nessuno».

Il sindaco di Pentone, che nella diretta facebook ha evidenziato la difficoltà del momento, ha poi invitato i propri concittadini a mantenere la tranquillità e a rispettare tutte le prescrizioni che consentono di evitare il contagio. «Non dobbiamo abbassare la guardia - ha detto ancora - cercando di rispettare le regole perché questo è l'unico modo per limitare il più possibile la sua diffusione».