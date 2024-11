È in quarantena. Discrete le sue condizioni di salute. Attualmente sono 11 i casi totali tra Lamezia e l'hinterland

Ancora un contagio da Covid-19 nel Lametino. Si tratta di un uomo di 49 anni di Serrastretta che non è in gravi condizioni di salute ed è domiciliato in quarantena.

È il quarto contagio nell’hinterland. Due casi si sono verificati a Gizzeria, uno dei quali è purtroppo deceduto nei giorni scorsi. A risultare positiva anche un’infermiera di Feroleto Antico. Casi che si vanno ad aggiungere agli altri otto verificatisi a Lamezia.