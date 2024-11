La decisione è arrivata al termine di una mattinata di lavoro che ha visto impegnati primo cittadino e Giunta: si torna in classe a gennaio

Resteranno ancora chiuse le scuole a Vibo Valentia. Il sindaco Maria Limardo ha infatti emanato una nuova ordinanza che stabilisce che gli studenti vibonesi non ritorneranno in aula se non dopo le festività natalizie e, dunque, il prossimo anno.

La precedente ordinanza, firmata dal primo cittadino il 9 novembre a seguito dell’invito giunto ai sindaci da parte dell’Asp vibonese, prevedeva la sospensione delle lezioni per circa un mese con il rientro in aula ipoteticamente immaginato all’indomani della ricorrenza dell’Immacolata. Le nuove determinazioni stabiliscono una proroga al 22 dicembre e, dunque, di fatto, si sancisce un rinvio al 2021.

La decisione è arrivata al termine di una giornata di lavoro che ha visto impegnati sindaco e Giunta proprio sulla questione riaperture, con la definizione dei dettagli nell’atto pubblicato sull’albo pretorio online.