Balzo nei contagi oggi nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha sottoposto a screening 340 pazienti, di questi 11 sono risultati positivi. In particolare, 3 a Catanzaro, 4 a Crotone e 4 a Vibo Valentia.



Le persone risultate contagiate dal Covid-19 nella provincia di Catanzaro sono 2 migranti sbarcati ieri sulle coste di Sellia Marina e una donna di Torino, ausiliaria in una rsa di Torino in cui è scoppiato il contagio ma che si trovava in Calabria in vacanza. Tutti e tre i pazienti si trovano al momento ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Pugliese di Catanzaro.