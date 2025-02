Diventa definitiva la condanna per corruzione elettorale nei confronti dell’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria ed ex assessore al Bilancio Francesco Talarico (condannato in appello a un anno e quattro mesi, pena sospesa). Lo ha stabilito la sesta sezione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti del politico calabrese limitatamente alla statuizioni civili.

Stessa sorte per Antonino Pirrello, titolare della “Poliservice” un’impresa di pulizie che opera in Calabria, che avrebbe agito in concorso con Talarico. Per lui diventa definiva la condanna a un anno inflitta in appello e si torna davanti a un nuovo collegio per le statuizioni civili.

C’è dunque il sigillo della Suprema Corte sul rito abbreviato del procedimento denominato Basso Profilo che nel 2021, quando scattò l’operazione, portò agli arresti domiciliari per Talarico. L’ex presidente del Consiglio regionale venne condannato in primo grado a cinque anni di reclusione per voto di scambio politico mafioso alle elezioni politiche del 2018, quando era stato candidato nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

La pena era stata ridotta a un anno e quattro mesi in appello e il reato riqualificato in corruzione elettorale semplice.

I giudici d’appello non riconobbero le circostanze attenuanti generiche in favore degli imputati «considerando il grave svilimento della funzione politica e il mercimonio del consenso elettorale».

Tuttavia non riconobbero l’aggravante mafiosa poiché i soggetti coinvolti nella raccolta di voti per Talarico – Antonio Gallo, Natale Errigo, Antonino Pirrello – non avevano per il politico «una fama criminale riconosciuta». Non resta, ora, che aspettare le motivazioni della Corte di Cassazione.

