Carabinieri all’opera anche in Sardegna e Abruzzo. Coinvolto un imprenditore calabrese per il quale è scattato l'obbligo di dimora

Ruota attorno ad alcuni appalti 'addomesticati' e ai rapporti fra i vertici del Consorzio industriale provinciale di Nuoro e due società - una calabrese l'altra sarda - l'indagine per corruzione dei carabinieri della compagnia di Ottana in cui sono indagate sei persone in tre regioni, Sardegna, Calabria e Abruzzo. Agli arresti domiciliari sono finiti il presidente e il direttore generale del Consorzio nuorese, Pier Gavino Guiso e Salvatorico Mario Serra, entrambi sospesi dai pubblici uffici, con conseguente immediata interdizione a proseguire i rispettivi incarichi.

L'obbligo di dimora è scattato, invece, per l'imprenditore calabrese Tonino Marchio, 53 anni, (all'epoca dei fatti contestati amministratore delle società di trattamento rifiuti Ecotec srl ed Ecnet srl); per il consulente e mediatore di società del settore del trattamento dei rifiuti, l'ingegner Donato Sabatino, 49 anni, originario di Foggia, ma residente a Pescara; per il direttore generale della società Antica Fornace Villa di Chiesa (Bolotana, Nuoro), Antonio Busi, 59 anni, originario del Bergamasco, ma residente a Orosei (Nuoro) e per l'intermediario e consulente di quest'azienda, Luigi Zilli, 81 anni, originario di Piacenza ma residente a Capoterra (Cagliari).

In particolare, Guiso è indagato per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, reato contestato anche a Marchio e Busi, e per istigazione alla corruzione (di cui sono accusati anche Zilli e Sabatino), mentre a Serra è contestato anche il reato di falso ideologico.

Due le vicende finite nel mirino degli investigatori che stamane hanno eseguito le sei misure cautelari disposte dal gip del tribunale di Nuoro nell'ambito dell'operazione 'Il Sistema'. I carabinieri hanno scoperto accordi collusivi per condizionare la scelta del vincitore della gara d'appalto che il Consorzio industriale provinciale (Cip) di Nuoro doveva bandire per realizzare una piattaforma per il trattamento dei rifiuti, finanziata dalla Regione Sardegna con 2 milioni di euro.

Inoltre, ai vertici del Cip gli inquirenti contestano di aver chiesto denaro per affidare a società di Tonino Marchio, imprenditore di Lamezia Terme (Catanzaro), lavori di svuotamento e bonifica di una vasca contenente rifiuti speciali e anche l'appalto per la piattaforma. A mediare gli accordi illeciti - secondo l'accusa - sarebbe stato l'ingegnere e consulente Donato Sabatino.

L'altra vicenda oggetto dell'indagine riguarda i rapporti fra il Cip di Nuoro e la società Antica Fornace Villa di Chiesa, con sede a Bolotana (Nuoro), nella zona industriale. In questo caso gli inquirenti hanno rivelato un accordo illegale fra presidente e direttore del Consorzio e il direttore dell'azienda per evitare la gara pubblica di assegnazione, in concessione per 30 anni, di alcuni lotti di terreno, cui l'Antica Fornace era interessata per realizzarvi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. A mediare la trattativa privata a esclusivo vantaggio dell'azienda sarda - secondo quanto emerso dalle indagini - sarebbe stato il procuratore dell'Antica Fornace, Luigi Zilli. In cambio del 'favore' - sempre in base alle accuse - gli indagati del Cip contavano di ottenere l'assunzione, nell'azienda di Bolotana, di persone da loro segnalate.