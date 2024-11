Il sinistro avvenuto in località Fossa del Lupo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco

Ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. Così ha perso la vita un uomo di 50 anni, Fortunato Scalfaro, in località Fossa del Lupo a Cortale nel Catanzarese. L’uomo era alla guida della sua vettura quando per cause ancora in corso d’accertamento si è dapprima ribaltata e poi ha terminato la sua corsa fuori strada. Inutili i soccorsi. Anche l’elisoccorso era giunto sul posto ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della stazione di Girifalco al comando del tenente Felice Bucalo e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato.