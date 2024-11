Ancora in corso gli accertamenti sulla vettura. Al momento non si esclude alcuna ipotesi

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle ore 18.45 circa in Via Senatore Todaro nel comune di Cortale nel Catanzarese a causa dell'incendio di un'autovettura. Interessata dalle fiamme una Fiat Seicento. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Girifalco ha evitato il propagarsi dell'incendio all'intera autovettura, limitando i danni al solo vano motore. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano danni a persone.

l.c.