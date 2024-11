La sentenza di secondo grado del processo "Malapianta-Infectio" ha ribadito l'esistenza delle cosche Mannolo e Zoffreo nel territorio di San Leonardo di Cutro.

La Corte d'Appello di Catanzaro (presidente Loredana De Franco) ha condannato, per associazione mafiosa, gli esponenti apicali dei clan legati alla cosca Grande Aracri di Cutro, rideterminando 18 condanne, confermandone 16 e assolvendo nove persone, delle quali tre avevano riportato condanne pesanti in primo grado in abbreviato.

Diciannove anni e tre mesi di reclusione sono stati comminati a Mario Mannolo (20 anni in abbreviato) e 19 anni e 9 mesi a Pasquale Gentile (20 anni). Confermata la condanna a 20 anni per Fiore Zoffreo, esponenti di spicco della consorteria. Confermata anche la condanna a 18 anni di reclusione a carico di Leonardo Zoffreo.

Per quanto riguarda i rappresentanti della proiezione delle cosche cutresi a Perugia è stato assolto Domenico Ribecco (10 anni in abbreviato) ed è stata ridimensionata la condanna di Natale Ribecco, che passa dai 15 anni e 4 mesi in abbreviato a 6 anni e 8 mesi in appello. Assolti anche Francesco Ribecco (9 anni e 8 mesi in abbreviato) e Nicola Perri (11 anni e 6 mesi in primo grado). Perri, in particolare, era considerato il referente territoriale della consorteria di una cellula criminale operativa su Isola Capo Rizzuto.

Le accuse contestate a vario titolo agli imputati comprendono i reati di associazione mafiosa, estorsione, usura, riciclaggio, minacce, violenza privata, traffico di stupefacenti, detenzione e occultamento di armi clandestine, violenza privata e associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie di reati di natura contabile o economico-finanziaria strumentali alla realizzazione sistematica di frodi ai danni del sistema bancario.