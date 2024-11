«Si apre oggi la procedura di gara MiC-Invitalia per la riqualificazione e la rigenerazione del Centro storico di Cosenza nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo». Così il sottosegretario per la Cultura Lucia Borgonzoni commenta la notizia dell’avvio della gara da parte di Invitalia, per conto della Provincia di Cosenza.

«Si tratta di quattro interventi del valore di oltre 31 milioni di euro, dei 90 previsti, per rilanciare e dare nuova funzionalità ad alcuni dei simboli del patrimonio culturale di Cosenza» ha poi aggiunto. I lavori riguarderanno la Chiesa di Santa Teresa d’Avila, il Conservatorio “S. Giacomantonio”, la sede del liceo statale “L. Della Valle” e il “Convitto Nazionale – B. Telesio”.