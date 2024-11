Era scomparso dalla sera di venerdì scorso 7 febbraio Dino Mazzei, di cinquant’anni. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nei pressi del Ponte di Calatrava, a Cosenza. Secondo quanto si è appreso, giaceva oltre il guardrail in un punto non visibile dalla carreggiata.

Forse è stato investito

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e gli agenti della squadra volante della questura per i rilievi. Una prima ipotesi è quella che l’uomo possa essere stato investito da un’auto pirata, ma è troppo presto per conoscere l’esito degli accertamenti delle forze dell’ordine. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia.