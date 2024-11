Tragedia nel cosentino. Una donna di 83 anni è morta, schiacciata dal proprio cancello, uscito dalla guida.

Montalto Uffugo - A ritrovare l'anziana donna il figlio, appena rientrato dal lavoro. Non ci dovrebbero essere dubbi sulle cause del decesso. L'anziana sarebbe uscita nel cortile, e sarebbe rimasta schiacciata dal cancello, uscito dalla guida, cadendole addosso e schiacciandola. Immediato l'intervento dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per definire le cause della morte.