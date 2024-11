Il dramma nel centro storico. A scatenare le fiamme, probabilmente, una sigaretta rimasta accesa

Un pensionato di 85 anni e' morto a Cosenza nell'incendio divampato nella sua abitazione, in contrada Gramazio, nel centro storico. Il fatto e' avvenuto nel pomeriggio di oggi. Il rogo sarebbe divampato forse a causa di una sigaretta rimasta accesa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia. Soccorsa la figlia dell'anziano, che e' stata trovata in stato di shock dai sanitari del 118. Il 18 agosto scorso, in un appartamento di corso Telesio, sempre nel centro storico della citta', persero la vita tre persone, due uomini e una donna, che occupavano abusivamente un appartamento. Sulle cause dell'accaduto sono ancora in corso indagini. (AGI)