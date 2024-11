L'uomo si era volontariamente ferito con alcune coltellate all'addome

Agenti della questura di Cosenza insieme ad unità cinofile della polizia di Vibo Valentia, hanno arrestato un uomo di 31 anni, B.F., per detenzione di sostanze stupefacenti, nel corso di alcune specifiche attività di contrasto allo spaccio che hanno interessato in particolare, alcune aree vicine agli edifici scolastici del capoluogo bruzio. Sempre a Cosenza gli agenti hanno sventato due tentativi di suicidio. In uno il personale della polizia, ha tratto in salvo un uomo trovato in una pozza di sangue mentre, con un coltellaccio, si stava colpendo più volte l’addome. Dopo averlo disarmato gli agenti lo hanno condotto in ospedale dove i sanitari lo hanno operato d’urgenza. Attualmente la persona si trova in prognosi riservata.