Appaltati dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi due dei tre lotti in cui sono stati suddivisi i lavori di costruzione della viabilità alternativa a Viale Mancini, parzialmente chiuso per il cantiere del Parco del Benessere, destinato ad essere completamente interdetto al traffico quando saranno avviati anche i lavori della metrotramvia.

Plauso della Piattaforma per i nuovi collegamenti

Una prima bretella collegherà la rotonda antistante il lato ovest del Ponte di Calatrava con Via Popilia, all’altezza del poliambulatorio. La seconda invece, sarà parallela a via Popilia e si snoderà tra la stessa rotonda e Via Giovambattista Lupia. Il terzo lotto riguarda invece il collegamento pedonale tra Via Popilia ed il Parco del Benessere. I consiglieri comunali aderenti alla Piattaforma, Marco Ambrogio, Francesco Cito, Francesco Spadafora, Pasquale Sconosciuto e Giovanni Cipparrone, insieme all’assessore Francesco De Cicco, in una nota hanno espresso soddisfazione per il decisivo passo in avanti per la realizzazione delle importanti opere che, oltre a snellire la viabilità, consentiranno al quartiere popolare di Via Popilia di assumere una posizione nevralgica nel sistema urbano «riqualificando un’area abbandonata e degradata (Via Reggio Calabria ndr) e divenuta negli anni un insediamento abusivo per Rom. Questa iniziativa – concludono - assieme ad altre già realizzate e da realizzare nei prossimi mesi, vanno nella direzione auspicata dalla Piattaforma, ossia quello di dare centralità ai quartieri e alle periferie della città».