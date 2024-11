Due fratelli di 27 e 21 anni sono stati arrestati da personale delle Volanti della Questura di Cosenza con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

I due, infatti, dopo avere minacciato e aggredito fisicamente una coppia al culmine di una lite, in una zona del centro storico della città, all'arrivo dei poliziotti intevenuti dopo una richiesta giunta al 113, anziché calmarsi e non curanti delle intimazioni ricevute, hanno rivolto la propria ira nei confronti degli uomini in divisa che cercavano di interrompere l'azione di violenza.

Accertamenti sono in corso per appurare i motivi che hanno spinto i due fratelli a scagliarsi e ad usare violenza nei confronti della coppia.