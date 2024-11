VIDEO | Tragedia sfiorata in viale della Repubblica: la grossa pianta ha invaso la carreggiata. Per fortuna l'episodio si è verificato prima dell'alba quando la strada era deserta

Tragedia sfiorata questa mattina a Cosenza, in viale della Repubblica, dove uno dei grossi alberi della villetta di piazza Giovanni XXIII, ha ceduto sotto la spinta del vento, precipitando sulla carreggiata.

Strada molto trafficata

Soltanto per una purta casualità l'episodio si è verificato prima dell'alba, e dunque in una fascia oraria durante la quale la zona era deserta. Durante il giorno invece quel tratto stradale, di collegamento tra Piazza Europa e l'innesto di via Pasquale Rossi, è uno dei più trafficati della città.

Residenti svegliati dal tonfo

La pianta si è abbattuta su un veicolo parcheggiato, andato completamente distrutto. Altre due auto sono rimaste lievemente danneggiate. I residenti hanno chiaramente udito il forte tonfo ed allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco che hanno proceduto a mettere l'area in sicurezza.