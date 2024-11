Arrivano i vigili del fuoco per la fuoriuscita di fumo da un negozio ma si trattava di un congegno anti-intrusione, di ultima generazione scattato accidentalmente

L’arrivo dei vigili del fuoco e la fuoriuscita di fumo da un negozio di abbigliamento, aveva fatto ritenere che vi fosse un principio di incendio all’interno di un negozio di Corso Mazzini a Cosenza. In realtà, invece era scattato un antifurto. Si tratta di un congegno anti-intrusione di ultima generazione, accidentalmente innescato dallo scostamento di un capo d’abbigliamento e che sprigiona una coltre bianca per disorientare eventuali malintenzionati. Sul posto anche gli operatori di un istituto di vigilanza, ma per fortuna si è trattato solo di un falso allarme.