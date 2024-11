La polizia municipale è stata costretta a chiudere temporaneamente al transito Corso Telesio, nel centro storico di Cosenza, a causa di una caduta di calcinacci da un palazzo posto nel tratto iniziale della strada. Per fortuna, nel momento in cui si è verificato il crollo, non vi erano persone di passaggio. La zona è stata transennata ed il corso riaperto al traffico. La caduta di calcinacci è comunque il sintomo del grave degrado in cui versa Cosenza vecchia a cui le istituzioni, nonostante i fiumi di chiacchiere spesi negli ultimi anni, non riesce a porre rimedio.