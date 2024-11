Aperta un’inchiesta sulla morte di una donna di 79 anni avvenuta all’ospedale di Cosenza nei giorni scorsi. La donna è deceduta la Domenica delle Palme nel reparto di Rianimazione: era arrivata in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stata ricoverata in una clinica di Cosenza dove si trovava ricoverata a seguito di un intervento chirurgico.

Poco dopo l’intervento il suo quadro clinico è peggiorato e la donna è stata trasferita d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni erano molto gravi e poco dopo è morta. La famiglia ha presentato denuncia in Questura. Disposti il sequestro della salma e della cartella clinica. Il pm ha disposto anche l’autopsia.