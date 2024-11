Con l’avvio delle attività in questa nuova sede, l’Amministrazione comunale intende rinvigorire, in termini di sicurezza e legalità, la presenza istituzionale nella zona vecchia della città

Sarà inaugurato domani, 24 gennaio, alla presenza del sindaco Mario Occhiuto e del comandante della Polizia municipale Giovanni De Rose il presidio di Polizia municipale situato nel Centro storico di Cosenza, in corso Telesio n. 140 (precisamente all’incrocio con via Galeazzo di Tarsia, nei pressi della nota piazza Piccola).

Con l’avvio delle attività in questa nuova sede, l’Amministrazione comunale intende rinvigorire, in termini di sicurezza e legalità, la presenza istituzionale nella zona vecchia della città. In particolare, secondo l’impulso dato dal sindaco Occhiuto, il presidio dei vigili urbani nel Centro storico sarà un presidio qualificato perlopiù sui temi del decoro urbano, nonché punto di riferimento per cittadini e turisti.

