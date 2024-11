Il primo effetto collaterale della inaugurazione del fast food sono cartacce e contenitori unti ovunque

L'inaugurazione del nuovo Mc Donald's di Piazza Bilotti ha avuto un primo, inaspettato, effetto collaterale: quello di trasformare la piazza stessa in un immondezzaio. Già a partire dalla 19 sono comparse le prime buste di spazzatura con i resti del cibo del fast food lungo la vela posta sul lato nord.

La situazione è peggiorata rapidamente con il passare dei minuti. Necessario, dunque, collocare al più presto dei cestini per la raccolta differenziata, anche se l'assenza di contenitori idonei nei pressi non può giustificare l'inciviltà di non si fa scrupolo di sporcare la città.





Salvatore Bruno