Francesco Patitucci è stato arrestato a Cosenza questa mattina dalla polizia di stato in seguito alla condanna all'ergastolo inflittagli il 15 aprile scorso dalla Corte d'Assise del Tribunale per il duplice omicidio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti. Il boss della mala cosentina è stato condotto in carcere in applicazione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa, secondo quanto si è appreso, per pericolo di fuga. I legali hanno già annunciato ricorso al Tribunale della Libertà.

Il duplice delitto per il quale è stato condannato Patitucci risale al 1986, ma le indagini state riprese solo nel 2015 quando la Dda ha tirato fuori dagli archivi riaprendo il caso e scrivendo sul registro degli indagati Franco Pino, Francesco Patitucci, Gianfranco Bruni e Gianfranco Ruà.