Mario Occhiuto lancia la sua sfida anche nel centro storico di Cosenza, istituendo un’ampia zona a traffico limitato permanente lungo Corso Telesio, l’arteria principale della città vecchia, e in altre diverse strade per le quali, dal 9 luglio prossimo, sarà interdetta la circolazione ai veicoli a motore.

Le strade interessate dalla ZTL

L’ordinanza firmata dal sindaco, di cui responsabile del procedimento è il comandante della polizia Giovanni De Rose, istituisce la ZTL permanente nelle seguenti arterie: Corso Telesio, Via Galeazzo di Tarsia, Via San Giovanni Gerosolomitano, Piazza Duomo, Piazza Piccola, Via Campagna, Piazza Parrasio, Via Antonio Serra, Via Giuseppe Campagna, Via Abate Salfi, Via A. Toscano, Via Cafarone, Via T. Cornelio.

Il provvedimento sarà valido per tutta l’estate

L’ordinanza avrà decorrenza per 90 giorni, a partire come detto, dal 9 luglio prossimo. «L’atto nasce dalla necessità di disciplinare la circolazione veicolare e pedonale in tutta l’area – si legge in una nota della portavoce del sindaco - al fine di tutelare il patrimonio artistico-culturale del centro storico cittadino, sul quale insistono edifici di pregio storico, nonché per tutelare il pregio monumentale del Duomo che si trova sull’omonima piazza a metà di corso Telesio. Vanno, inoltre, considerati i principi di sostenibilità ambientale a cui si ispira l’esecutivo Occhiuto, secondo i quali la limitazione della circolazione veicolare è produttiva di maggiore salubrità, specie nelle zone ad alta potenzialità turistica, pedonale e commerciale».