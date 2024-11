Finisce con l’auto in un torrente che fiancheggia la strada, un giovane è ricoverato in stato di coma presso l’ ospedale Annunziata di Cosenza

COSENZA - Un giovane è ricoverato in stato di coma all’ospedale annunziata di Cosenza in seguito ad un incidente avvenuto in ospedale in seguito ad un incidente che si è verificato in viale Magna Grecia a Cosenza. L'auto sulla quale viaggiava, una Opel Corsa, dopo avere urtato un'altra vettura è finita nel torrente che scorre a fianco della strada. Il giovane, che aveva la testa sotto l'acqua, è stato soccorso da un passante che è riuscito a portarlo a riva. Il conducente della seconda autovettura, a quanto pare, non ha riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuta la polizia, i vigili urbani ed i vigili del fuoco.