È stato colto in flagranza dalla polizia. Sono in corso indagini per chiarire la provenienza dell'arma e della droga

Un ventunenne cosentino è stato arrestato dalla polizia in flagranza perché trovato in possesso di una pistola revolver “Smith & Wesson” modello 38 con matricola abrasa e relativo munizionamento. Inoltre aveva anche circa 6 chilogrammi di marjiuana. L'arresto è avvenuto a seguito di alcuni controlli operati in città. Le indagini in corso serviranno a chiarire la provenienza dell'arma e della droga.