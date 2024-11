Rinvenuto ordigno all'interno del locale che confermerebbe la matrice dolosa. Nella notte danneggiato una seconda attività dello stesso proprietario

Sarebbe di origine dolosa l’esplosione che ha distrutto nel cuore della notte, un bar nel centro di Cosenza, situato in Via Caloprese, in prossimità di Piazza Bilotti. Secondo quanto si è appreso i carabinieri ed i vigili del fuoco avrebbero rinvenuto nel locale, un ordigno. Il boato, violentissimo, ha sventrato una delle pareti, quella confinante con l’androne di ingresso dell’edificio, scatenando l’inferno. I detriti hanno danneggiato anche un veicolo parcheggiato sul marciapiede e la vetrina di una adiacente gioielleria.

Sul posto sono tempestivamente giunti i vigili del fuoco che hanno proceduto a mettere in sicurezza i condomini e a spegnere le fiamme. Il bar è andato completamente distrutto. Un secondo locale di proprietà della medesima famiglia situato in Via Padre Giglio, sarebbe stato danneggiato contemporaneamente all’esplosione di Via Caloprese.

Le testimonianze