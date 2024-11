«Ho appena ricevuto dal ministro della Difesa Guerini delucidazioni in merito alla possibilità di riattivare l'ospedale militare di Cosenza». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua in merito alle sollecitazioni pervenute per l’emergenza Covid 19.

«Il ministro - prosegue Bevacqua - ha ribadito la disponibilità di attivare l'ospedale militare, fatta salva l’esigenza di assicurare il personale sanitario che discende naturalmente dalle scelte che il commissario di governo, ed il presidente della Giunta regionale, ritengono le più opportune in questo momento».

«Se l'individuazione dell'ospedale di Rogliano, come ospedale Covid, è ritenuta sufficiente Longo e Spirlì lo dichiarino, per evitare spese e utilizzo del personale funzionali, magari, ad altri servizi per altri contesti. Ringrazio il ministro Guerini – conclude il capogruppo regionale del Pd - per la vicinanza dimostrata e per la celerità di risposta che il momento sanitario calabrese impone».

