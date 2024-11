L'episodio sull'isola pedonale di Via Roma. Sul posto un'ambulanza e la polizia municipale. La bimba, di sei anni, non ha riportato serie conseguenze

A bordo di uno scooter hanno attraversato a velocità sostenuta l'isola pedonale di Via Roma, proprio in coincidenza con l'uscita dei bambini dell'adiacente scuola elementare Pizzuti. Nella piazza affollata da scolari e genitori hanno finito con l'investire una bimba di sei anni, scaraventandola a terra. Protagonisti della bravata due giovani dall'apparente età di 15 anni. La piccola è stata subito soccorsa dal papà e nel giro di pochi minuti è giunta anche un'ambulanza del 118. Per fortuna l'impatto non è stato frontale e, secondo quanto si è appreso, la scolaretta ha riportato solo qualche lieve contusione. Immediato anche l'intervento degli agenti della polizia municipale che hanno provveduto ad identificare i due giovani, peraltro privi di casco, e a sequestrare il ciclomotore.