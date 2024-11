La donna di nazionalità rumena aveva avuto un precedente litigio con un connazionale

Una donna in stato di alterazione alcolica è stata sorpresa a bivaccare nella chiesa del Carmine di Cosenza, adiacente alla caserma dei carabinieri Paolo Grippo. 58 anni, di nazionalità rumena, la signora presentava ferite ed escoriazioni sulle braccia dovute, secondo le prime indagini, ad un precedente litigio con un connazionale. Alla vista degli agenti del nucleo decoro urbano guidati dall'istruttore Luca Tavernise, si è data alla fuga. Poco dopo gli uomini della polizia municipale l'hanno rintracciata nelle immediate vicinanze dell'ex Caffé Letterario di Piazza Matteotti. La donna, che aveva alcune leggere contusioni, è stata accompagnata in ospedale per le cure mediche del caso.