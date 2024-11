Il conducente sceso dal mezzo ha allertato i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme

Un bus dell’Amaco che procedeva su viale Mancini a Cosenza ha preso fuoco nella tarda serata di oggi. L’incendio con ogni probabilità è partito dalla parte posteriore del mezzo, dove è collocato il motore.

Il conducente ha lasciato in tempo il bus allertando i vigili del fuoco. Non si segnalano disagi o feriti anche perché il bus non stava trasportando utenti.