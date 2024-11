L'accorato appello di un malato al presidente della Regione: «La salute dei calabresi non può essere oggetto di ricatto, per cui o si hanno i soldi, e allora ci si reca dai privati, o ci si deve rassegnare a tempi di attesa insostenibili»

La storia di Aldo, un uomo di Cosenza, è quella di tantissime persone che vivono in Calabria e sono costrette ad attendere lunghi mesi prima di potersi sottoporre a una visita specialistica in ospedale. Oggi Aldo ha voluto rivolgersi direttamente al neo governatore Roberto Occhiuto scrivendo una lettera. Sono le parole di un uomo comune, non di un politico, non di un imprenditore famoso, non di un presidente di qualche associazione. Lui è Aldo e potremmo essere noi.

