L’edificio, collocato nel centro storico della città, di proprietà dell’Aterp, è stato dichiarato inagibile. La famiglia sistemata temporaneamente in un albergo

Una famiglia è stata sgomberata dalla propria abitazione e sistemata temporaneamente in albergo dopo il crollo di un solaio all'ultimo piano di un edificio di proprietà dell'Aterp sito nel centro storico di Cosenza, nei pressi della fontana dei 13 canali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Al momento del crollo la famiglia occupante l'appartamento si trovava in casa ma per fortuna non in quella stanza, una camera da letto. Da tempo gli abitanti dell'immobile denunciavano lo stato di degrado delle strutture, completamente prive di manutenzione.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione, il cedimento del solaio sarebbe stato causato dalle infiltrazioni d'acqua piovana. L'alloggio è stato dichiarato inagibile.

Salvatore Bruno