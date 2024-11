Controlli straordinari dei militari nel quartiere Santa Lucia con l'ausilio di unità cinofile

I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno passato al setaccio i vicoli del quartiere Santa Lucia, nel cuore del centro storico, insieme alle zone di Vico San Tommaso, Via Giostra Vecchia e Via Abate Salfi. Circa una quarantina i militari, coordinati dal tenente Bucalo, impegnati nell'operazione straordinaria di controllo del territorio. Presenti anche le unità cinofile provenienti dal 14mo Battaglione Calabria di Vibo Valentia e i tecnici dell'enel per individuare eventuali allacci abusivi.

I servizi sono stati disposti dal comandante provinciale dei carabinieri Piero Sutera per la prevenzione ed il contrasto ai reati in genere in alcune aree sensibili del capoluogo bruzio. Scoperte 8 persone che abusivamente avevano allacciato l’energia elettrica direttamente sulla linea principale, delle quali 6 denunciate all’autorità giudiziaria per furto aggravato. Altri due, padre e figlio, sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza a disposizione della Procura. Nel corso delle attività sono state controllate 32 abitazioni. Inoltre, nel corso del servizio di cinturazione del quartiere, durante il quale è stato effettuato il filtraggio della circolazione stradale nelle principali vie di comunicazione, sono state elevate alcune contravvenzioni in violazione al codice della strada e controllati 33 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione.

Salvatore Bruno