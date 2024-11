La procura ha chiuso le indagini sulla morte del piccolo Giancarlo, di 4 anni, annegato nella piscina di Cosenza al suo primo giorno di ‘Kinder Garden’

Cosenza - Il Pm maria Francesca Cerchiara, ha chiuso le indagini sulla morte, nella piscina di Cosenza , di un bimbo di 4 anni. Cinque gli iscritti nel registro degli indagati, Carmine Manna (legale rappresentante della società) e le educatrici Franca Manna, Luana Coscarello, Martina Gallo e Ilaria Bove . il Pm è giunto a questa conclusione sostenendo che il piccolo Giancarlo è morto per "negligenza, imperizia e imprudenza". Era il 2 luglio 2014 e Giancarlo era al suo primo giorno di “Kinder Garden”. Tutto sembrava tranquillo, poco dopo essere arrivato fu portato, con gli altri bambini, a fare il bagno nella piscina di Campagnano.

Il piccolo morì annegato e subito fu aperta un inchiesta. In un primo momento si era pensato ad un malore come causa dell’annegamento ma, l’autopsia sul corpicino di Giancarlo specifica che sarebbe deceduto per “insufficienza respiratoria acuta conseguente ad asfissia meccanica, violenta e primitiva, determinata da annegamento in acqua dolce (piscina)”.

Secondo l’accusa Carmine Manna, legale rappresentante del Consorzio cosentino gestione impianti sportivi (Cogeis), sarebbe coinvolto nell'accaduto in quanto avrebbe “omesso di adottare tutte le misure di sicurezza per evitare incidenti a terzi”. Avrebbe, inoltre, omesso di “predisporre che i giochi del Kinder Garden avvenissero in una piscina per bambini, di profondità non superiore a 60 cm”. Inoltre sarebbe emerso che le tre educatrici, fossero prive brevetto di assistente bagnante e non si sarebbero accorte che il bimbo stava annegando. A bordo piscina, poi, non ci sarebbe stato alcun addetto specializzato nel salvataggio. Giancarlo, quindi, secondo l’accusa, è morto per la negligenza umana.

Tutti gli approfondimenti nel tg di LaC news 24 (Canale 19), o in diretta streaming su www.lactv.it alle 14.15 e alle 20.00