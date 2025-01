Compariranno davanti al giudice il prossimo 5 giugno. I fatti contestati dalla Procura risalgono all’autunno 2023, i detenuti sarebbero stati in possesso di telefonini con sim clandestine

Sono accusati di aver detenuto in carcere telefonini con cui parlavano all’esterno: in sette gli imputati a processo che compariranno il 5 giugno prossimo davanti al giudice monocratico Iole Vigna. Chiamate in uscite alle mamme e alle fidanzate, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Cosenza, nella persona del pubblico ministero Maria Ludovica Blasi.

I soggetti che hanno ricevuto nei giorni scorsi la citazione a giudizio sono:

Damiano Bevilacqua (difeso dall’avvocato Antonino Foti)

Enzo Bertocco (difeso dall'avvocato Maurizio Nucci)

Luisa Bevilacqua (difesa dall'avvocato Demetrio Fratticò)

Marco Galasso (difeso dall'avvocato Luigi Fusaro)

Francesco Arturi (difeso dall'avvocato Antonio Pucci)

Fabio Russo (difeso dall'avvocato Antonio Quintieri)

Salvatore Marino (difeso dall'avvocato Davide Fico)

I fatti contestati dalla Procura di Cosenza risalgono al periodo che va dal 28 settembre 2023 al 9 ottobre 2023. Le indagini avrebbero dimostrato che i detenuti utilizzando indebitamente un cellulare corredato da una sim clandestina avrebbero comunicato con i rispettivi familiari intrattenendo più volte contatti vocali in uscita.