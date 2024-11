Iniziative di contrasto adottate dal settore educazione di Palazzo dei Bruzi

«L'Amministrazione comunale di Cosenza non tollererà mai più episodi di bullismo nelle scuole di sua pertinenza, elementari e medie inferiori. Per questo, il dirigente del settore educazione, Mario Campanella, di concerto con il sindaco Mario Occhiuto, ha predisposto una serie di interventi concreti». Lo riferisce una nota del Comune.

Una psicologa per individuare le criticità su cui intervenire

«Avremo una psicologa - ha detto Campanella - che per nove giorni al mese andrà nelle scuole e individuerà, insieme ai dirigenti scolastici, le criticità, i focus su cui intervenire, le azioni a tutela dei bambini vittime di bullismo. Il bullismo può provocare seri danni da adulti e non è più tempo di mettere la polvere sotto il tappeto. Comprendiamo bene che anche i bulli siano dei bambini ed a loro offriremo consulenza, coinvolgendo anche le famiglie. E' necessario fare capire - ha aggiunto il dirigente - quanto sia debole la violenza e quanto siano, invece, elementi di forza la condivisione, la solidarietà, la creazione di gruppi stratificati che diventino motore di vita e di crescita armoniosa per tutti i bambini».