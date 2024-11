Gli agenti della polizia municipale concentrati sul centro storico e sull'isola pedonale

Gli agenti del Nucleo Decoro Urbano della polizia municipale di Cosenza, guidati dall'istruttore Luca Tavernise, stanno effettuando una serie di controlli nel centro storico della città finalizzati in particolare ad accertare la presenza di persone in abitazioni inagibili perché pericolanti o per motivi igienico-sanitario. Le verifiche riguardano soprattutto eventuali affitti in nero ed insediamenti abusivi di famiglie all'interno di case, senza averne alcun titolo. Gli agenti hanno inoltre proceduto ad elevare sanzioni nei confronti dei proprietari di veicoli parcheggiati in aree in cui vige il divieto di transito o di sosta.

Attività condotte anche sull'isola pedonale

Il Nucleo Decoro Urbano ha inoltre proceduto a numerosi sequestri di merce, nel fine settimana appena trascorso, esposta da alcuni ambulanti privi di licenza lungo Corso Mazzini. In alcuni casi la mercanzia era poggiata su tavolini affiancati alle statue del Mab.

Salvatore Bruno