I militari hanno compiuto verifiche in settanta appartamenti, dieci dei quali occupati da famiglie non aventi diritto

I carabinieri della Compagnia di Cosenza, insieme ad una unità cinofila del gruppo di Vibo Valentia, hanno effettuato una serie di controlli in alcuni appartamenti di proprietà dell’Aterp in Piazza Caduti di Capaci.





I militari, insieme al personale dell’Agenzia Territoriale e ad alcuni tecnici dell’Enel, hanno verificato settanta unità abitative ed effettuato una decina di perquisizioni domiciliari. Gli uomini della Benemerita hanno verificato la presenza in dieci alloggi di famiglie non aventi diritto mentre sette persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. Inoltre, nel corso delle perquisizioni, sono stati rinvenuti dieci grammi di cocaina divisi in dosi nascoste all’interno dell’androne di uno dei palazzi. Un altro grammo è stato trovato in possesso di un venticinquenne segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.

Salvatore Bruno