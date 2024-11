Gli agenti sono concentrati nella verifica delle attività commerciali presenti nell'ultimo lotto del popoloso quartiere

E' in corso un'attività straordinaria di controllo della questura di Cosenza nell'area dell'ultimo lotto di via Popilia. Una ventina di agenti sono impegnati in particolare, nella verifica in ordine alla regolarità delle attività commerciali presenti. Secondo quanto si è appreso, si tratta di una operazione disposta dal questore Giancarlo Conticchio nell'ambito delle misure di prevenzione adottate dagli organi della polizia di stato.