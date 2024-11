Brutta sorpresa questa mattina per i consiglieri comunali di Palazzo dei Bruzi e per i dipendenti del Comune di Cosenza. Parte del controsoffitto della sala consiliare è crollato sui banchi dove di solito, nel corso delle riunioni del pubblico consesso, si accomodano gli esponenti della maggioranza. Non è chiaro se abbia ceduto questa notte o nella giornata di ieri quando il municipio era chiuso.

In particolare, sono stati i componenti della commissione Urbanistica a rendersi conto della situazione avendo in programma una seduta per questa mattina. L’incontro, come sta avvenendo tra le altre cose di recente, è stato svolto nella saletta adiacente.

Il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha fatto sapere che il problema deriva da una guaina di protezione che, sollevandosi, nel tempo ha permesso l’infiltrazione d’acqua. «Già domani mattina partiranno gli interventi necessari al ripristino» ha detto. Il restyling della sala risale agli anni scorsi quando fu dato un nuovo look al luogo preposto ai lavori dell’assise.