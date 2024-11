Uno sbalzo di tensione manda in tilt le utenze domestiche, numerosi apparecchi fuori uso

Lampadine scoppiate, caldaie bruciate, frigoriferi, televisori, modem ed altre apparecchiature andate in tilt. I danni, tutt’altro che secondari, sarebbero stati causati dall’accidentale passaggio della corrente a 380 volt nelle utenze domestiche di Via Galluppi e Via Tancredi, in pieno centro di Cosenza. Solo un’ipotesi per il momento, finché l’Enel non fornirà una versione ufficiale.

Tecnici dell'Enel al lavoro per le necessarie verifiche

I tecnici sono al lavoro mentre i residenti e i titolari delle attività commerciali si stanno organizzando per avanzare un’azione collettiva di risarcimento. L’episodio si è verificato nella mattinata del 2 gennaio. Qualcuno ha messo in relazione la scarica elettrica con le manifestazioni organizzate per il Capodanno nella vicina Piazza Bilotti, ma le due circostanze non sembrano collegate. Di sicuro gli abitanti non si aspettavano un inizio del 2018 così scoppiettante.

Salvatore Bruno