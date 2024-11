Il contributo del Fabriella Group nella lotta contro il coronavirus. Le bottigliette sono destinate ai cittadini in fila per le somministrazioni

Nella difficile battaglia contro il coronavirus Fabriella Group continua a mostrarsi vicino ai cittadini calabresi.

Per esprimere vicinanza e solidarietà e dare il proprio contributo nel fronteggiare situazione pandemica ancora in atto, Fabriella Group ha donato questa mattina una copiosa fornitura di Acqua Fabrizia al centro vaccinale di Cosenza.

Un piccolo, ma concreto sostegno destinato ai cittadini in coda per le vaccinazioni anti-Covid del centro vaccinale di Vaglio Lise, che da oggi hanno a disposizione un’importante fornitura gratuita di Acqua Fabrizia di cui poter disporre per un po’ di ristoro durante le lunghe giornate dedicate alle vaccinazioni.