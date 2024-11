La squadra mobile della questura indaga su due episodi di accoltellamento registrati in centro a Cosenza, nella serata di ieri, 2 luglio, forse collegati tra loro.

Indagini in corso

Secondo quanto si è appreso, una prima aggressione si è verificata nei pressi dell’autostazione poco dopo le 20. La vittima, un 23enne, sarebbe stato ferito con una bottiglia rotta riportando ferite al collo ed al ventre. Quella successiva, a distanza di circa un’ora e mezza, lungo Via Misasi all’altezza del Parco Emilio Morrone avrebbe coinvolto un cittadino straniero 38enne, colpito al petto con una coltellata. Non è ancora chiara la dinamica. In entrambi i casi sono intervenute le volanti della polizia ed i sanitari del 118. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto.