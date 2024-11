Non è escluso che possa trattarsi di un corriere della droga che trasferiva le sostanze stupefacenti approfittando della sua attività

Sono scattate le manette, stamani, per Mario Rende, 63 anni, incensurato, residente in Piazza Spezzano nel quartiere Vaglio Lise di Cosenza. Ex camionista pensionato. Non è escluso che possa trattarsi di un corriere della droga che trasferiva le sostanze stupefacenti approfittando della sua attività.

Gli uomini del Comando provinciale dei carabinieri, agli ordini del capitano Jacopo Passaquieti, hanno rinvenuto il materiale a seguito di una perquisizione domiciliare. Sequestrata una beretta 98 fs con matricola abrasa e circa 5 kg di hashish divisi in panetti (45) da 100 grammi.

L'uomo è stato quindi tradotto in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria.