Le fiamme gialle hanno smascherato una truffa ai danni dell'Inps. Si creavano falsi codici fiscali per ottenere malattia, disoccupazione e maternità. Recuperati 50 mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza , coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno smascherato una truffa perpetrata ai danni dell’INPS mediante la creazione di falsi codici fiscali al fine di ottenere l’erogazione di indennità di malattia, disoccupazione e maternità. Tutto sarebbe partito da un ex funzionario pubblico che era riuscito con un'abile truffa ad ottenere false attribuzioni di codici fiscali, che hanno poi consentito la presentazione di domande di liquidazione di indennità previste dalla disciplina posta a tutela dei lavoratori .

Le fiamme gialle, dopo un'analisi dei falsi documenti prodotti all’INPS per il riconoscimento e l’erogazione delle indennità da parte di presunti lavoratori, hanno scoperto che i soggetti richiedenti erano anagraficamente inesistenti. Lo sviluppo delle indagini ha consentito di rilevare che l’attribuzione dei falsi codici fiscali era opera di un ex funzionario pubblico che con metodi truffaldini seguiva personalmente l ‘iter delle assegnazioni , mettendo in atto artifici e raggiri, che sono stati smascherati. Le indagini consentito l’immediato blocco delle indebite indennità e l’avvio del recupero delle somme già erogate pari a poco meno di 50mila euro.



L’ex funzionario è stato denunciato per i reati di truffa ai danni dello Stato, falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atti amministrativi e falso ideologico in atto pubblico e rischia una pena massima della reclusione fino a 10 anni.



