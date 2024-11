L'episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi tra via Degli Stadi ed il quartiere Città 2000. L'uomo portato in questura per gli accertamenti

Alla guida di una Fiat 500, vecchio medello, ha tentato di sfuggire all'alt che gli era stato imposto da una pattuglia della polizia di Stato. Ma gli agenti si sono posti all'inseguimento dell'utilitaria e, anche grazie al supporto di ulteriori due volanti, hanno intercettato e bloccato il veicolo nel giro di pochi minuti.

L'episodio si è consumato a Cosenza nel tardo pomeriggio di oggi tra via Degli Stadi ed il quartiere Città 2000. All fine il conducente dell'auto in fuga è stato fermato in via Giuseppe Tommasi.

Dopo averlo ammanettato, gli agenti lo hanno condotto in questura per gli accertamenti del caso e per capire i motivi della fuga.