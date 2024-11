Portati via circa 2.500 euro. I ladri sono entrati negli uffici parrocchiali con le chiavi smarrite o trafugate al parroco

Per entrare negli uffici parrocchiali hanno utilizzato, con ogni probabilità, una chiave smarrita da un paio di settimane. O, più verosimilmente, trafugata al parroco della Madonna di Loreto di Cosenza. Poi, una volta penetrati all'interno dei locali, i ladri hanno rubato circa 2.500 euro in contanti, frutto delle donazioni dei fedeli. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. Acquisite anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, per individuare i responsabili.