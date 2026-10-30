VIDEO | Un momento particolarmente emozionante durante la manifestazione che ha coinvolto quasi cinquemila persone. Gli alunni della scuola “Lydia Plastina - Pizzuti” hanno salutato il passaggio del corteo

Una scena che ha infiammato i cuori dei quasi cinquemila presenti al corteo di Cosenza. L’impatto emotivo è stato forte quando i bambini della scuola elementare “Lydia Plastina - Pizzuti” di via Misasi si sono affacciati dalle finestre per salutare i manifestanti.



Un altro nutrito gruppo di studenti in erba, accompagnato dalle maestre, si è spinto anche fin sul portone di ingresso per tributare un saluto a quanti hanno colorato la città stamattina. Tra loro anche tanti loro genitori che hanno contraccambiato mandato un bacio da lontano.